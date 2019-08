Brescia, svolta Balotelli: Super Mario è vicinissimo, accordo raggiunto [CIFRE E DETTAGLI]

Svolta per quanto concerne il futuro di Mario Balotelli. L’attaccante italiano sembra aver deciso la sua prossima destinazione: il Brescia. Le Rondinelle, neopromosse in Serie A, hanno superato la concorrenza del Flamengo e, in Italia, di Fiorentina e Verona. Così come anticipato ieri, dunque, scelta anche di cuore per Super Mario, che torna nella città in cui è cresciuto.

I dettagli. Salvo intoppi, il calciatore 29enne firmerà un contratto di tre anni. Quanto all’ingaggio, il rilancio di Cellino è avvenuto sulla base di un contratto da 2,5 milioni di euro come parte fissa e bonus per altri 500.000 euro. L’annuncio ufficiale può arrivare già domani.