Bundesliga, il Paderborn critica le differenze economiche tra i club: “Il denaro sarà sempre più importante”

Il direttore generale sportivo del Paderborn, Martin Przondziono, ha espresso le sue critiche riguardo alle differenze economiche tra le diverse squadre della Bundesliga, al portale t-online-de. “Il divario si sta allargando. Non è colpa dei nuovi arrivati, è relativamente costante. Ma i club di vertice stanno diventando sempre più forti economicamente. La Bundesliga è ora divisa in tre”, ha detto Przondziono. “Sopra a tutti ci sono il Bayern Monaco e il Borussia Dortmund, e presto sicuramente anche il Lipsia, che è forte dal punto di vista economico e sportivo”, ha dichiarato Przondziono.

“Successivamente c’è un secondo gruppo di sei o sette club che lotteranno per i posti nelle coppe europee, e dalla decima posizione ci sono i club che combatteranno per non retrocedere. Presto i contratti televisivi verranno rinegoziati e le differenze non saranno ridotte”, ha sottolineato Przondziono. Il manager del Paderborn ha dichiarato di non vedere miglioramenti in futuro. “Il denaro sarà sempre più importante e lo sport stesso perderà sempre più valore”, ha detto. Il Paderborn, dopo la sua sorprendente ascesa in Bundesliga, ha investito solo circa 100.000 euro in nuovi giocatori, ma ha venduto due dei suoi eroi della promozione nella prima divisione tedesca, Bernard Tekpetey allo Schalke 04 e Philipp Klement allo Stoccarda, per 2,5 milioni di euro ciascuno.