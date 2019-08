Cagliari-Inter, le parole di Maran alla vigilia: “In campo con coraggio, i nerazzurri sono da scudetto”

“Mi dispiace per Leo, per lui, ovviamente anche per la squadra perché è un giocatore importante per noi”. Con queste parole il tecnico del Cagliari, Rolando Maran, commenta ai microfoni di Sky Sport l’infortunio al crociato di Pavoletti. Al suo posto arriva il Cholito Simeone. “Dobbiamo cambiare qualcosa, la settimana scorsa abbiamo fatto più cross di tutti per sfruttare le caratteristiche di Leo, adesso qualcosa dovremo cambiare per mettere nelle migliori condizioni di far bene i nostri attaccanti”, ha aggiunto Maran pronto a sfidare l’Inter. “Ben venga questo test così impegnativo, lo vogliamo superare sapendo che abbiamo di fronte una delle squadre più forti del campionato, un’Inter che può ambire allo scudetto. Noi dobbiamo crescere come squadra, trovare quegli automatismi che, dal momento che molti ragazzi sono arrivati all’ultimo, non sono rodati alla perfezione. Dobbiamo essere coraggiosi e cercare di fare la partita sempre e contro chiunque, dobbiamo dimostrare di avere grande orgoglio”.

Su Nainggolan Maran aggiunge:“E’ un grande professionista, sa quello che deve fare, l’ho visto lavorare in maniera serena, non deve dimostrare nulla, l’anno scorso ha fatto sei gol ed è stato determinante nel portare l’Inter in Champions”. L’allenatore commenta anche la convocazione di Luca Pellegrini in Nazionale. “E’ motivo d’orgoglio per noi, per il presidente e i nostri tifosi, fa solo piacere dare giocatori alla Nazionale, inoltre può essere un segnale di crescita per tutto l’ambiente e anche un monito per tutti gli altri, vuol dire che se si lavora bene si possono raggiungere grandi traguardi”.