Cagliari, Nainggolan fa gli auguri a Dzeko: sui social esplode la polemica

Gli auguri di Radja Nainggolan a Edin Dzeko dopo il suo rinnovo con la Roma hanno fatto esplodere una polemica via social con i tifosi dell’Inter, che a lungo ha corteggiato quest’estate il centravanti bosniaco. “Non ho mai offeso l’Inter e mai lo farò. Non si possono fare i complimenti a Dzeko? Cosa c’entra con l’offendere l’Inter? Ma nel 2019 siamo tutti impazziti?”, ha sottolineato in un post su Instagram l’attuale centrocampista del Cagliari in riposta ad alcuni messaggi di tifosi nerazzurri. “Arriva Lukaku all’Inter ed essendo un amico gli dico ‘auguri e spacca tutto’. Lo stesso vale per Dzeko, che è un mio amico. Per Lukaku mi dicono sei un grande e per Dzeko mi dicono che sono uno str…o. Ma allora sono io quello finto o quelli che prima dicono bravo poi ti mandano a fan…? – ha concluso il Ninja – La società non c’entra niente, è solo amicizia con ex compagni. Lezioni di vita, almeno per chi vuole capire…”.