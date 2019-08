Cagliari, le parole alla vigilia del tecnico Maran e i convocati per la sfida col Brescia

Dopo un mercato importante, è tra le squadre medio-piccole che possono sicuramente fare un buon salto di qualità. Dopo la cessione di Barella, il Cagliari ha riportato in Sardegna Nainggolan, ma non solo. Adesso, l’esordio: i rossoblu ospitano il neopromosso Brescia. Le parole alla vigilia del tecnico Maran.

“Siamo emozionati, c’è grande voglia di iniziare un percorso in un’annata piena di contenuti. Vogliamo che sia una stagione con i fiocchi, con tante soddisfazioni per noi e per i nostri tifosi. Avvertiamo grande entusiasmo, dobbiamo alimentarlo e trascinare il pubblico, cercare la prestazione consapevoli delle difficoltà dell’impegno: contro una neopromossa che ha molte motivazioni non è mai facile. Il Brescia si schiera in un modo speculare al Cagliari. Avrà entusiasmo, è stata l’ultima squadra a conquistare la promozione. Dovremo essere bravi a non cadere in errori di valutazione e di approccio alla partita, per cominciare bene questo campionato“.

Sono 25 i giocatori convocati. Questa la lista completa: Rafael, Pinna, Mattiello, Nainggolan, Cigarini, Cerri, Joao Pedro, Birsa, Klavan, Oliva, Nandez, Pisacane, Aresti, Ionita, Lykogiannis, Ceppitelli, Han, Ragatzu, Deiola, Castro, Pavoletti, Pellegrini, Ciocci, Walukiewicz, Romagna.