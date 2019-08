Cagliari, tifosi in delirio per l’arrivo in Sardegna di Nandez [VIDEO]

Cori e abbracci all’aeroporto di Cagliari-Elmas per Naithan Nandez, il centrocampista uruguaiano del Boca Juniors arrivato in Sardegna per rinforzare il Cagliari. Una folla festosa ha accolto il giocatore che, questa mattina, tornerà a Roma (a Villa Stuart) per le visite mediche e quindi di nuovo a Cagliari per la firma del contratto. Nandez si allenerà con i nuovi compagni solo dopo la fine del mini tour della squadra tra Turchia (ieri) e Sicilia (domani amichevole con il Catania). Acquisto da circa 18 milioni che si aggiunge a centrocampo ai colpi Rog e Nainggolan. Apprensione ieri per l’infortunio di Cragno a pochi minuti dal termine della gara con il Fenerbahce: per il portiere azzurro e rossoblu’ un trauma contusivo alla spalla destra. In basso il VIDEO dell’accoglienza riservata a Nandez.