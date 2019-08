Ultime ore movimentate per quanto riguarda il calciomercato, trattative caldissime in attesa della chiusura in Inghilterra che è prevista l’8 agosto. E’ partito un nuovo assalto del Tottenham all’attaccante Paulo Dybala, intesa sulla base di 70 milioni di euro, la Juventus ha dato l’ok. Adesso è tutto nella mani della Joya, l’argentino accetterà il trasferimento o farà saltare un’altra trattativa dopo quella dello scambio con Lukaku? Dybala è tentato dal Psg, l’offerta del club francese non ha però convinto la Juventus, Dybala sembra intenzionato a valutare l’offerta degli Spurs. Movimento in uscita dell’Inter, Puscas è vicino al Reading per circa 10 milioni di euro in attesa di sbloccare la trattativa per Lukaku. Assalto di diversi club per il difensore Rugani, la Juventus al lavoro per un’altra cessione chiede 40 milioni.

“Brescia Calcio comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Jaromir Zmrhal. Il centrocampista, classe ’93 proveniente dallo Slavia Praga, vanta numerose presenze con la nazionale ceca”. Mossa a sorpresa dell’Atalanta nelle ultime ore. Contatto con Martin Skrtel, nell’ultima stagione al Fenerbahce, si tratta di un calciatore d’esperienza, un profilo dunque ideale per la Champions League.