Calciomercato Atalanta – Dopo una prima fase ‘tranquilla’, con i soli colpi Muriel e Malinovsky, è in quest’ultima fase della sessione estiva che i bianconeri starebbero accelerando per arricchire – non solo in qualità ma anche numericamente – una rosa pronta ad affrontare anche la Champions League. Arrivato Skrtel, si è ai dettagli per Laxalt, ma non solo. Da Porto Alegre fanno sapere che gli orobici si sono fatti avanti con decisione per Luan, Pallone d’Oro sudamericano nel 2017.

Il calciatore, attualmente al Gremio, ha litigato con l’allenatore Renato Portaluppi il quale lo ha messo fuori rosa. Così ora la partenza sembra sempre più probabile. Il Gremio ha rifiutato l’offerta di 8 milioni di euro fatta un mese fa dal Porto ma è disponibile alla cessione, in quanto Luan ha un contratto in scadenza con la fine dell’anno solare 2020, quindi valido ancora per un anno e mezzo, data dopo la quale il club non potrà più monetizzare. Dal Brasile spiegano che emissari dell’Atalanta hanno seguito dal vivo alcune partite del Gremio proprio per osservare dal vivo il numero 7. Un discorso è già stato fatto, anche se la dirigenza della società brasiliana smentisce, ora si tratta di capire quale sia la valutazione data al giocatore. Ma il trasferimento di Luan a Bergamo, a Porto Alegre viene dato per possibile, se non probabile, a detta anche di fonti molto vicine a dirigenti del Gremio.