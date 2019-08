Calciomercato Atalanta – L’esordio in campionato è stato ‘alla sua maniera’. Va sotto di due reti e poi rimonta con la solita intensità e grinta. Non sembrano essere cambiate le abitudini dei bergamaschi, ma c’è ancora da sistemare qualcosa sul mercato anche in vista della partecipazione alla Champions League.

A tal proposito, salvo imprevisti, è previsto per domani l’arrivo di Guilherme Arana, che effettuerà visite mediche e firma sul contratto. Arana è un mancino ventiduenne brasiliano del Siviglia che arriverà in Italia con il prestito secco e con il riscatto fissato a 10 milioni. In Andalusia dalla sessione invernale 2017/18, Guilherme Antonio Arana Lopes, nato a San Paolo il 14 aprile 1997, è cresciuto nel Corinthians, squadra con la quale ha vinto due titoli nazionali (2015, 2017) più un campionato paulista (2017), giocando anche nell’Atletico Paranaense. Con la Nazionale verdeoro Under 20 (8 match, 2 reti) ha partecipato al Sudamericano di categoria nel 2017.