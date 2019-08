CALCIOMERCATO BOLOGNA – Un altro grande colpo per il Bologna. Sabatini e Bigon hanno lavorato sotto traccia per Gary Medel, ex centrocampista dell’Inter. Oggi al Besiktas, Medel è un mediano di grande esperienza e grinta, non a caso detto il Pitbull. Dopo la partenza di Pulgar, dunque vicinissimo un altro cileno, perfetto interprete per Mihajlovic, visto che Medel può giocare anche da difensore centrale, come spesso ha fatto con la nazionale. I nodi da sciogliere restano quelli legati alla durata del contratto e alla formula del trasferimento: offerti 2 anni più opzione per un terzo, ma in prestito con diritto di riscatto l’affare si può chiudere. C’è la concorrenza dell’Universidad Catolica, squadra cilena, ma il Bologna è vicinissimo al colpaccio.