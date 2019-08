Calciomercato, le bombe della notte: Fiorentina show, la ciliegina del Cagliari ed il nome nuovo del Verona

Ultimi giorni di calciomercato, nella giornata di oggi diverse novità con le società impegnate a rinforzare le rose per la prossima stagione. Scatenata la Fiorentina che non si ferma a Ribery, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio durante lo ‘Speciale calciomercato’ si avvicina sempre di più Raphinha, il calciatore dello Sporting Lisbona può diventare viola a breve dopo l’offerta da 18 milioni di euro, l’intesa potrebbe arrivare nelle prossime ore. Piacciono anche Pedro (punta brasiliana del Fluminense) e Kanneman (difensore argentino classe ’91 del Gremio). Il Cagliari spinge per Simeone, i sardi hanno intenzione di concludere la campagna di rafforzamento con la ciliegina sulla torta. Verona su Cristian Manea del Limassol.