Altro rinforzo a centrocampo per il Brescia. Dallo Slavia Praga arriva il classe ’93 Jaromir Zmrhal. Già nel giro della nazionale, il giocatore si è legato al club di Cellino fino al 2023 in una operazione da circa 3 milioni di euro e ha raggiunto i suoi nuovi compagni nel ritiro in Austria. Un affare che sembrava sfumato dopo le visite mediche dell’1 agosto, ma che è andato in porto nella giornata di ieri. Esterno offensivo mancino, Zmrhal sarà adattato nel ruolo di interno di centrocampo.

