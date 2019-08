Calciomercato, weekend di fuoco: la Fiorentina bussa in casa Liverpool, colpaccio Bologna e nome nuovo per il Torino

Il calciomercato non si ferma nel weekend, ultime ore molto importanti con trattative che possono essere considerate a sorprese, si muovono le squadre del massimo campionato italiano. Dopo il ko contro il Napoli la Fiorentina ha intenzione di rinforzare ancora la rosa dopo il colpo Ribery, i viola sono entrati in corsa per Bobby Duncan, attaccante classe 2001 delle giovanili del Liverpool, a riportare la notizia è Sky Sports UK, la Fiorentina ha offerto un prestito con diritto di riscatto, si tratta del cugino di Steven Gerrard ed adesso potrebbe veramente arrivare in Italia entro la prossima settimana. Ore calde in casa Torino, continuano a circolare voci su un possibile addio di Nkoulou con la Roma che continua a spingere, in attacco considerando le difficoltà ad arrivare a Verdi del Napoli il presidente Cairo avrebbe bussato in casa Milan per Calhanoglu, la trattativa non è ancora entrata nel vivo ma la prossima settimana potrebbe essere decisiva. Il Bologna ha preso Medel,accordo con il Besiktas per 2 milioni di euro, un innesto di esperienza e qualità per il centrocampo.