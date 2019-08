Calciomercato Fiorentina, i nomi in entrata ed uscita e Antognoni esalta Boateng

CALCIOMERCATO FIORENTINA – La Fiorentina continua la preparazione in vista della prossima stagione, i viola impegnati domani (ore 21) dall’amichevole a Livorno contro la formazione amaranto. “C’e’ davvero tanto, ora dobbiamo ricambiare nel modo migliore cercando di allestire una squadra competitiva – commenta il dirigente Giancarlo Antognoni -. La proprieta’ sta apprezzando questo clima positivo, servira’ un po’ di pazienza perche’ in due mesi non si puo’ fare tutto e subito. Ma con calma faremo cose importanti”. Già in forma Boateng: “l’ex milanista ha esperienza, ha vinto tanto, e’ potente e tecnico e sta bene fisicamente, anche Lirola e’ un acquisto mirato e va a coprire un ruolo in cui la Fiorentina e’ stata spesso carente”. Il club viola continua la ricerca di innesti per il centrocampo, i nomi sono quelli di Rongier del Nantes, Demme del Lipsia e dell’ex Badelj che nella Lazio ha avuto l’anno scorso poco spazio. In uscita l’uruguaiano Baez destinato a tornare al Cosenza e si cerca una destinazione per Dabo ed Eysseric.