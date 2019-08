Calciomercato, deciso il futuro di Aladin Ayoub

Altro colpo di calciomercato internazionale del procuratore sportivo Alessio Sundas che grazie alla sua Valorizzazione, Promozione Marketing ha portato al tesseramento di Ayoub Aladin che dall’Entella è stato tesserato dalla formazione di Prima Divisione tunisina dell’ES Sahel. Il club tunisino è arrivato secondo nello scorso campionato e quest’anno lotta per vincere il titolo e per la Champions League africana. Il portiere Ayoub classe ’96 darà il suo valido contributo alla squadra per raggiungere grandi risultati. La Sport Man, agenzia di calciatori del player agent Alessio Sundas è entusiasta del lavoro svolto ed è la dimostrazione del gran segreto che l’intermediario svolge sulla Valorizzazione, Promozione e Marketing. Dopo questo risultato, ottenuto nella giornata di ieri, 8 agosto 2019, la Sport Man gli augura un grande campionato: “lo salutiamo e gli auguriamo un grande futuro”. Nei prossimi giorni saranno annunciati altri interessanti colpi di mercato.