Calciomercato Genoa, si può dare praticamente per fatto l’arrivo di Lasse Schone ai liguri. Il presidente Preziosi compie un autentico colpaccio portando in Italia, dopo De Ligt, un altro calciatore dell’Ajax che molto bene ha fatto la scorsa stagione con Ten Hag. Centrocampista danese classe ’86, Schone firmerà per 2 anni con opzione per il terzo.