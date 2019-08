Lasse Schone è atterrato poco fa a Genova con un volo privato. Una folla di tifosi rossoblù ad accogliere il centrocampista danese proveniente dall’Ajax. Tanti cori per Schone che ha voluto salutare i suoi nuovi tifosi in italiano: “Ciao, sono molto contento di essere qui! Parlo un pochino di italiano…”, prima di proseguire in inglese: “Ho scelto il Genoa, sono felice e entusiasta. Non vedo l’ora di iniziare”.