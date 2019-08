Calciomercato Genoa, due nuovi acquisti potrebbero già fare le valigie

Calciomercato Genoa, la società ligure è stata una delle più movimentate in questa sessione specie per quanto concerne le entrate. Rimpolpato il centrocampo con acquisti di spessore, a tal punto che qualcuno dei nuovi arrivati potrebbe anche andar via.

L’edizione genovese de La Repubblica scrive di sei esuberi da dover piazzare, tra cui appunto due nuovi acquisti: si tratta di Sinan Gümüs, attaccante tedesco arrivato come svincolato in seguito all’esperienza al Galatasaray, e Filip Jagiello, centrocampista polacco proveniente dallo Zaglębie Lubin.