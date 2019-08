CALCIOMERCATO GENOA – Il Genoa continua la campagna di rafforzamento per la prossima stagione con l’obiettivo di riscattare la scorsa stagione e disputare un campionato da protagonista. Le premesse ci sono tutte, il presidente Preziosi sta lavorando bene sul mercato e la squadra si è sicuramente rinforzata rispetto alla scorsa stagione. Nelle ultime ore è andata in porto la cessione del difensore Zukanovic ed il sostituto arriva dal mercato svincolati, si tratta di Slobodan Rajković, il serbo si è svincolato dopo la mancata iscrizione del Palermo in Serie B, accordo raggiunto nelle ultime ore. Per la mediana nuovi contatti per Lucas Silva del Real Madrid, l’intenzione è portare a termine la trattativa nel minor tempo possibile, per la trequarti arriva Agudelo, classe ’98, a breve visite e firma.