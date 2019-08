Calciomercato, le ultime: ‘giallo’ Pogba, il derby di Genova e la mossa in attacco del Bologna

Sono ore caldissime per quanto riguarda il calciomercato, ecco tutte le ultime trattative che riguardano i club di Serie A. Il Milan continua a spingere per Correa dell’Atletico Madrid, può arrivare anche senza la partenza di André Silva ed a sorpresa si sta valutando la cessione in prestito di Conti che potrebbe essere sostituito da Sala della Sampdoria. La Roma non molla Alderweireld per la difesa, l’alternativa è Nacho del Real Madrid mentre per l’attacco in caso di addio di Dzeko il nome in pole per sostituirlo è Llorente, svincolato. Paul Pogba non è partito ieri sera per Cardiff dove stasera il Manchester United affronterà il Milan in amichevole, secondo i media inglesi la causa non sarebbe un lieve infortunio ma le voci di mercato che lo riguardano con l’interesse del Real Madrid. Aggiornamento su Balotelli-Verona, c’è stato il contatto ma la rivalità con il Brescia potrebbe complicare la trattativa, difficoltà anche per l’ingaggio.

Il Bologna continua a spingere per Kouamè del Genoa, sull’attaccante forte anche il pressing del Sassuolo. Clamoroso derby di mercato tra Genoa e Sampdoria, inserimento dei rossoblu per Ben Arfa, incontro avvenuto tra il francese e l’ad Zarbano, il ds Capozucca e Andreazzoli allo stadio di Nantes durante l’amichevole.