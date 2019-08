E’ giallo sul futuro dell’attaccante Lukaku. Nelle ultime ore l’Inter avrebbe alzato a 80 milioni di euro l’offerta per l’attaccante al Manchester United, c’è in ballo anche il possibile scambio con la Juventus con Dybala ma la Joya non si è ancora deciso al trasferimento, nella trattativa rientrerebbe anche Mandzukic. Ma l’ultima notizia è clamorosa, nelle trattative si sarebbe inserito anche il Napoli, con una offerta in denaro e, come contropartita, Milik. Sempre i bianconeri stanno per definire uno scambio con il City, Danilo avrebbe ridimensionato le pretese e quindi la trattativa sta per andare in porto, in Inghilterra finisce Cancelo ed al club bianconero anche 35 milioni di euro. L’Inter alla ricerca anche di un centrocampista, i nomi sono quelli di Strootman e Rakitic.

Il Genoa è letteralmente scatenato, non solo Schone, nelle ultime ore è stata chiusa la trattativa con la Fiorentina per l’arrivo del trequartista Saponara e non è finita, nelle ultime ore tentativo del presidente Preziosi per Thiago Maia, regista brasiliano classe 1997 del Lille, si sta lavorando per un prestito con diritto di riscatto.

Continua a muoversi anche il San Paolo che dopo l’arrivo di Dani Alves ha annunciato di aver raggiunto un accordo con il laterale destro spagnolo Juanfran, 34 anni, che a giugno si era svincolato dall’Atletico Madrid, il calciatore ha firmato un contratto valido fino a dicembre 2020.

U.S. Triestina Calcio 1918 e’ lieta di comunicare di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Paulo Henrique Rolim de Genova, meglio noto come Paulinho. Il giocatore si è gato ai colori rossoalabardati con un contratto di durata quinquennale, con scadenza fissata al 30 giugno 2024.