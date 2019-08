Calciomercato Inter, addio anche con Perisic: il croato non ha convinto Conte

CALCIOMERCATO INTER – Le prossime ore saranno decisive per il calciomercato dell’Inter, in particolar modo nella giornata di domani terminerà la sessione in Inghilterra e quindi le squadre devono accelerare le trattative, deve decidersi soprattutto il futuro dell’attaccante Lukaku ma anche quello di Dybala tentato dal Tottenham. Nel frattempo è arrivata un’altra decisione importante, un altro calciatore dopo Icardi e Nainggolan che non rientra più nei piani dell’allenatore Antonio Conte è Ivan Perisic. Il croato sembrava avere chance di conferma, l’ex Ct della Nazionale l’ha provato come esterno di centrocampo ma con scarsi risultati, come seconda punta non può essere una soluzione e per questo motivo l’addio è inevitabile. La soluzione Premier League rischia di sfumare a causa del poco tempo rimasto mentre la squadra che ha fatto passi concreti è il Monaco. L’Inter deve trovare una soluzione per evitare di condizionare in negativo anche il mercato in entrata, accetta anche un prestito per Perisic.