Calciomercato Inter, Conte si sbilancia: “Lukaku? Lo volevo già quando ero al Chelsea…”

“Leggo di questo scambio tra Lukaku e Dybala sui giornali, non so cosa accadrà. Non so nulla e penso solamente a lavorare“. Queste le parole del tecnico dell’Inter Antonio Conte nella conferenza stampa post partita contro il Tottenham in ICC.

“In rosa ci sono delle lacune, detto questo sono molto fiducioso. Capisco che il mercato non sia semplice. Lukaku? Sembrava in un primo momento che fosse fatta con l’Inter, in un secondo momento invece con la Juventus, ho visto anche che oggi si parlava del Napoli. C’è un dato di fatto, ed è che oggi Lukaku sta lì. Il mercato è strano, fino a quando il calciatore non firma non puoi dire di averlo preso. Su Lukaku parliamo comunque di un giocatore che volevo prendere quando ero al Chelsea. Io continuo a lavorare per cercare di migliorare il gruppo che ora ho a disposizione e dare una mentalità, nonostante le difficoltà di queste partite importanti“.