Calciomercato Inter, fatta per Alexis Sanchez: cambia la formula

Tutto definito tra Inter e Manchester United per Alexis Sanchez. Il cileno è atteso a Milano già nella giornata di domani per visite mediche e firma. A cambiare è la formula dell’operazione, come riportato da Sky. Non si tratterà più di un prestito con diritto di riscatto ma di un prestito secco e gratuito. L’Inter pagherà 5 milioni dell’esoso stipendio di Sanchez.

Alexis Sanchez è un calciatore cileno, classe 1988. Inizia a giocare in patria con le maglie di Cobreloa e Colo Colo. Passa poi al River Plate dove non entusiasma. A portarlo in Europa è l’Udinese. Con i friulani disputa ottime stagioni, specialmente l’ultima è condita da 12 reti e diversi assist sotto la guida di Francesco Guidolin. Si trasferisce al Barcellona per 37 milioni e anche in blaugrana dimostra una vena realizzativa non da poco. Passa all’Arsenal e la sua stagione 2016-2017 con i Gunners è strepitosa: 24 gol in 38 partite. A gennaio del 2018 passa al Manchester United, ma con i Red Devils non si ripete. Ora Sanchez torna all’Inter, con Conte che lo ha fortemente voluto. L’allenatore pugliese cercherà di valorizzarne e sfruttarne al meglio le caratteristiche, rilanciando la carriera del cileno. Nel modulo di Conte (il 3-5-2) può giocare sia da esterno di centrocampo in alcune partite che richiedono meno fase difensiva, ma soprattutto da seconda punta con Lukaku potrebbe rendere al meglio, grazie alla sua velocità e ai suoi dribbling ubriacanti.