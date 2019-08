Calciomercato Inter, Lukaku rompe con il Manchester United: il belga si allena con l’Anderlecht

Il Manchester United e Romelu Lukaku sono sempre più lontani. L’attaccante conteso da Inter e Juventus, come riporta la stampa inglese, si è allenato per il secondo giorno di fila con l’Anderlecht mentre attende di conoscere il proprio futuro. Il giocatore, che ieri ha usufruito di un giorno libero, era atteso per oggi a Carrington per allenarsi con i Red Devils. L’ex Chelsea invece è rimasto nuovamente in Belgio ad allenarsi con la squadra giovanile, segno che le parti sono sempre più distanti.

