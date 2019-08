Calciomercato Juventus, i bookies si sbilanciano su Higuain

Calciomercato Juventus, ballo degli attaccanti in casa bianconera, con la situazione Dybala-Lukaku e i punti interrogativi Mandzukic e Higuain.

Per gli analisti di Snai il percorso del Pipita è in gran parte già segnato e porta dritto alla Roma. La quota di un suo trasferimento in giallorosso, che tre settimane fa era a 1,90, è prima scesa a 1,75 e come riporta Agipronews, oggi è ulteriormente calata, fino a un modesto 1,40. Conseguentemente, la permanenza alla Juve si è fatta meno probabile: da 1,90 è via via salita fino all’attuale 2,25. Una terza possibilità è remota: l’Inter è a 15, così come l’approdo a una squadra cinese; l’Atletico Madrid è a 25, Manchester United, Bayern e Psg sono addirittura a 50.