Calciomercato Juventus, dall’Inghilterra: “Dybala chiede allo United stipendio più alto di quello di Pogba”

Calciomercato Juventus, la situazione più calda al momento è quella che riguarda il possibile scambio Dybala-Lukaku. Tutto dipende – lo si è capito – dalla volontà dell’argentino, che rispetto a qualche giorno fa ha quantomeno aperto alla possibilità di discutere con il Manchester United, seppur voglia capire le intenzioni di Sarri e di un eventuale ruolo della Joya nella nuova Juve.

Nel frattempo, dall’Inghilterra fanno capire di una richiesta specifica fatta dall’attaccante bianconero alla società inglese. Come scrive il ‘Sun’, infatti, Dybala chiede un ingaggio più alto di quello di Pogba per dire sì ai Red Devils: 350 mila sterline (circa 380 mila euro) a settimana, rispetto alle 300 mila del francese. A queste cifre, sempre secondo il tabloid britannico, lo United non sarebbe disposto a chiudere.