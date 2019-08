Calciomercato Juventus, Paratici fa il punto: le indicazioni su Dybala, Icardi e le uscite

Si è chiusa in anticipo l’amichevole in famiglia tra Juve A e B a Villar Perosa. Al 51′, il 3-1 di Cuadrado, poi l’invasione dei tifosi. Il primo tempo si era chiuso sul 2-1 per via della doppietta di Dybala inframezzata dalla sfortunata autorete di Demiral.

Al termine del match, le parole a Sky Sport di Fabio Paratici, che parla di mercato. “Tante chiacchiere, pochi affari. Siamo tranquilli e fiduciosi. Bello stare in mezzo alla gente. Io questo lo definisco il ‘Natale’ della Juve. I tagli alla rosa? Non si tratta di giocatori in esubero. C’è una lista Uefa non dipendente da me e dal mister, gli altri anni ne usciva uno dalla lista, quest’anno ne dovrà uscire qualcuno in più. Non ci sono giocatori più vicini alla cessione di altri. Abbiamo un grande parco calciatori, dal punto di vista tecnico e umano. Ci sono degli interessamenti, per concludere un affare bisogna essere in tre, le due società e il calciatore. Tireremo le somme dovute per tempo. E’ cambiata la situazione di Dybala? E’ un grande giocatore della Juve, ci sono degli interessamenti per lui come per altri. Icardi? Intanto è un giocatore dell’Inter, noi parliamo dei nostri, abbiamo dei grandi attaccanti. Siamo contenti di quelli che abbiamo. E’ più sorprendente Sarri alla Juve o Conte all’Inter? Nessuno dei due mi sorprende, sono due grandi allenatori. Penso che ogni tecnico abbia il suo stile di gioco, ho visto tante belle partite della Juve di Allegri, ciò che conta sono le vittorie”.