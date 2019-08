Calciomercato Juventus, il Psg bussa alla porta per Mandzukic: trattativa in corso

CALCIOMERCATO JUVENTUS – La Juventus si prepara per il big match di campionato della seconda giornata in Serie A, il club bianconero impegnato contro il Napoli in una partita che non ha bisogno di grosse presentazioni. La dirigenza nel frattempo è impegnata negli ultimi giorni di calciomercato, la Juventus sta trovando grosse difficoltà ad operare in uscita, in particolar rischiano di rimanere sul groppone calciatori che non rientrano più nei piani, uno di questi riguarda sicuramente l’attaccante Mario Mandzukic. Nelle ultime ore si è aperto uno spiraglio chiamato Psg, il club francese è alla ricerca di un attaccante dopo gli infortuni di Cavani e Mbappé e sta pensando al croato, secondo ‘Marca’, che cita Sky Sport, il club francese ha iniziato i colloqui con il calciatore.