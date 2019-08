Moise Kean è un nuovo giocatore dell’Everton. Lo comunica il club inglese in una nota sul proprio sito ufficiale. L’attaccante, proveniente dalla Juve, ha firmato un contratto quinquennale fino al giugno 2024.

“Sono orgoglioso e onorato di indossare la maglia dell’Everton. Darò il massimo per questa squadra – le sue parole Everton Tv – Ero convinto di firmare perché l’Everton è una squadra che guarda al futuro, come me. Conosco la grandezza del club. Ha grandi ambizioni e lavorerò duramente per aiutarlo a realizzare ciò che vogliamo raggiungere. Sono abituato a vincere e voglio portare questo atteggiamento vincente in squadra. Spero di far bene sul campo e di regalare delle gioie ai tifosi“.

“Quello del centravanti era una delle nostre priorità sul mercato quest’estate – spiega il manager dei Toffees Marco Silva – Moise è veloce, forte, ha buone qualità e solo 19 anni. Ha talento ed è pronto a lavorare, a migliorare la nostra squadra, e ci offre diverse soluzioni. Era in un grande club, ora è arrivato in un altro grande club ed è pronto a combattere per questa sfida e a dare tutto per l’Everton“.