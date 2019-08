Calciomercato, le notizie del giorno: Nandez è arrivato in Italia, colpo per il Napoli, le altre trattative

NANDEZ IN ITALIA – Nahitan Nandez, 24 anni, centrocampista uruguayano che il Cagliari ha acquistato dal Boca Juniors, è sbarcato a Fiumicino. E’ arrivato con un aereo di linea dell’Aerolineas Argentinas proveniente da Bueno Aires. Secondo quanto si è appreso, il giocatore soprannominato “El Leon” si sottoporrà alle visite mediche a Villa Stuart, a Roma, per poi lasciare (I DETTAGLI)

COLPO PER IL NAPOLI – Colpo del Napoli, secondo la stampa estera è ai dettagli l’arrivo di Lozano, il calciatore sarà in Italia entro le prossime ore, l’acquisto del messicano libera Verdi pronto a firmare con il Torino. L’Udinese piazza il colpo Walace dell’Eintracht, il centrocampista sarà in Italia nelle prossime ore per le visite mediche (LE UFFICIALITA’ PER MILAN E GENOA)

LE ALTRE TRATTATIVE – Meno di un mese alla chiusura del mercato e le squadre iniziano a fare sul serio. C’è chi si è mosso in anticipo e ha già buona parte della rosa allestita e chi invece deve ancora mettere a segno gli ultimi colpi. A fare il punto è il Corriere dello Sport. Una delle squadre più attive è sicuramente il Genoa. Il Grifone si è assicurato anche Pajac, ex Empoli, in prestito con diritto di riscatto. Altro esterno sinistro che potrebbe cambiare maglia è Luca Pellegrini. Dopo essere passato dalla Roma alla Juventus, il terzino potrebbe tornare nuovamente al Cagliari. Attivo anche il Brescia, che (TUTTI GLI ALTRI AFFARI)