Calciomercato, le notizie di oggi – I nomi dell’Inter per l’attacco, il punto sulla Samp e le ultime su Balotelli

I NOMI DELL’INTER PER L’ATTACCO – Fulmine a ciel sereno per i nerazzurri, che dopo Lukaku erano pronti ad assicurarsi anche Dzeko ed affiancarlo al possente attaccante belga. Un reparto di peso, forte e potente, questo nelle idee del 3-5-2 di Antonio Conte. Ma il rinnovo a sorpresa del calciatore della Roma ha spiazzato i nerazzurri, che dovranno adesso guardare altrove alla ricerca di quell’attaccante che possa egregiamente sostituire Icardi, il quale continua a riflettere sul futuro. Oltre che qualitativamente, è quantitativamente che l’Inter ha bisogno di almeno un altro elemento nel reparto offensivo, visto che ad oggi può contare sui soli Lukaku, Lautaro, Politano ed il giovane Esposito.

IL PUNTO SULLA SAMP – Nelle sue pagine odierne la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto specie per quanto concerne il reparto offensivo blucerchiato, visto che manca ancora l’esterno offensivo da regalare a Di Francesco per il suo 4-3-3. I nomi sono i soliti tre e, a questo punto, pare proprio che la scelta ricada su uno di loro: Ben Arfa, Kamano ed Emiliano Rigoni. “Il franco-tunisino, ex Psg e Rennes, oggi svincolato – si legge sulla rosea – rimane una soluzione molto gradita, ma il nodo principale è quello dell’ingaggio: la sua esperienza internazionale e il fatto di poter arrivare a Genova a parametro zero lo rende la pista più percorribile. In alternativa c’è sempre Francois Kamano: per il guineano ci sarebbe già un discorso ben avviato fra la Samp e il Bordeaux per un trasferimento a titolo definitivo. Rigoni, che a livello temporale era stato la prima scelta già dal mese scorso, resta il più difficile da raggiungere, anche perché lo Zenit non è convinto di cederlo“. Sullo sfondo, anche perché un po’ diverso per caratteristiche ma comunque utile per Di Francesco, potrebbe essere il Cholito Simeone, da inserire all’interno di uno scambio con Gabbiadini, il quale passerebbe alla Fiorentina. (L’ARTICOLO COMPLETO)

LE ULTIME SU BALOTELLI – Mario Balotelli si può praticamente definire un giocatore del Brescia, anche se manca ancora l’ufficialità. Secondo quanto trapela sarebbe stato già raggiunto l’accordo tra il giocatore e il club: il contratto prevederebbe il rinnovo automatico in caso salvezza. Il conto alla rovescia verso il “Balo-day” è cominciato: l’appuntamento per vedere Mario Balotelli con indosso la maglia delle rondinelle è fissato per martedì pomeriggio quando, sui campi di Torbole Casaglia, l’attaccante svolgerà il suo primo allenamento agli ordini di Eugenio Corini. Per l’ufficialità dell’approdo di Balotelli alla squadra della sua città si attende il rientro a Brescia del presidente Massimo Cellino da Londra, dove ha guidato l’operazione. (L’ARTICOLO COMPLETO)