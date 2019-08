Svolta nelle ultime di calciomercato per quanto riguarda alcuni club del campionato di Serie A. Il Napoli è pronto a piazzare il colpo Lozano, nonostante l’infortunio di ieri sarà il messicano il nuovo attaccante per il tecnico Carlo Ancelotti, un calciatore di sicuro talento ed in grado di fare la differenza, il presidente De Laurentiis pagherà al Psv la clausola rescissoria da 42 milioni di euro, per il calciatore previsto un contratto di 5 anni. Lozano si giocherà il posto nel tridente azzurro, la concorrenza è altissima considerando la presenza dei vari Insigne, Mertens e Callejon ma ha tutte le carte in regola per diventare un calciatore indispensabile. Ed il colpo può essere doppio, si proverà a chiudere anche con lo svincolato Llorente per regalare un’alternativa a Milik. La Sampdoria dopo Leris si appresta a chiudere anche per l’attaccante, il nome scelto è quello di Emiliano Rigoni, scatto nelle ultime ore per il calciatore dello Zenit, l’alternativa è Kamano del Bordeaux. La Fiorentina guarda con attenzione agli svincolati: il sogno è Ribery e nelle prossime ore i viola potrebbero convincersi a riportare in Italia Mario Balotelli.