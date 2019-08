CALCIOMERCATO MILAN – Un ultimo tassello per completare la rosa da mettere a disposizione di Giampaolo, è questa l’intenzione del Milan che ha costruito una squadra competitiva per la prossima stagione con l’obiettivo di conquistare la qualificazione in Champions League e ha bisogno di un ulteriore innesto in attacco per il definitivo salto di qualità. Leao rappresenta una sicurezza e con Piatek forma una coppia di tutto rispetto ma l’intenzione è regalarsi anche un trequartista con caratteristiche diverse da Suso ed il nome è ovviamente quello di Correa, sarà il calciatore dell’Atletico Madrid l’ultimo botto del mercato del Milan. Il calciatore ha in testa solo il club rossonero e la trattativa dovrebbe concludersi per non più di 40 milioni di euro, il club spagnolo ha abbassato le pretese, Correa non rientra nei piani tattici del tecnico Simeone e gli spagnoli sembrano obbligati ad accontentarsi sul valore del cartellino. La fumata bianca è prevista a breve, una nuova freccia all’arco di Giampaolo, Correa è sempre più rossonero.