Calciomercato Milan, Massara: “Vogliamo tenere Suso”. Sulle entrate lascia le porte aperte…

“Suso è un giocatore forte e vogliamo tenerlo certamente. Poi il mercato è sempre aperto e lascia spazio alla fantasia“. Così il ds del Milan Frederic Massara parlando ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dall’esordio in campionato contro l’Udinese. Sempre in tema mercato, il dirigente rossonero ha fatto il punto sulla trattativa per Correa dell’Atletico Madrid. “E’ una suggestione alimentata dalla voglia di fare acquisti importanti. Ma noi vogliamo fare acquisti funzionali, li abbiamo fatti, e siamo contenti dell’organico. E’ completo e pronto ad un campionato competitivo”, aggiunge. Su André Silva, Massara conclude: “Silva è pronto a giocare, è concentrato come tutti noi. Oggi ci prendiamo un break dal mercato. E’ un attaccante completo, che non ha ancora espresso le sue qualità e siamo convinti che possa ancora dare tanto al Milan”.