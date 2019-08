Il Milan prosegue il suo cammino parallelo tra campo e mercato. Quest’ultimo tema caldo specie per quanto concerne la zona offensiva. Si riavvicina infatti Angel Correa dell’Atletico Madrid. Quarantacinque milioni più bonus le cifre dell’affare, che dovrebbe prendere corpo nelle prossime ore. Sempre sul fronte attacco, incontro in sede tra la dirigenza rossonera e Giuseppe Riso, agente di Andrea Petagna, proposto al club di via Aldo Rossi. Potrebbe essere un ritorno per l’attuale giocatore della Spal, cresciuto calcisticamente al Milan.

Per quanto riguarda le uscite, i rossoneri continuano a respingere al mittente le offerte del PSG per Donnarumma, che al pari di Suso probabilmente non si muoverà. Restano invece tra i partenti André Silva, accostato oggi al Valencia, Castillejo, che potrebbe tornare a Villarreal, Laxalt seguito da Parma e Atalanta, Conti e Rodriguez, corteggiati entrambi dalla Bundesliga.