Calciomercato Napoli, De Laurentiis: “troveremo altri Pépé, non possiamo competere con l’Arsenal”

“L’Arsenal fattura probabilmente cinque volte il Napoli e si sarà permesso di offrirgli qualcosina in più. Pazienza, troveremo degli altri Pepé”. Sono le dichiarazioni del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis commenta così ai microfoni di Sky Sport il mancato acquisto del calciatore ivoriano, i Gunners hanno piazzato il colpo per ben 80 milioni di euro. Il Napoli non si arrende e continua la caccia ad un attaccante da regalare al tecnico Carlo Ancelotti. “Il vero calcio purtroppo alberga in Inghilterra – ha proseguito il numero uno del club campano parlando da Marsiglia in attesa della partita amichevole di stasera – Con il ritorno di Ancelotti, di Conte, di Sarri, e poi chissà Allegri dove andrà, quest’anno siamo più forti in Italia. Ma ci vuole tempo per seminare e tornare grandi”.