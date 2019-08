Calciomercato Napoli, il punto sul reparto offensivo: tra prossime ufficialità, sogni e obiettivi

Calciomercato Napoli, gli azzurri sempre molto concentrati per quanto riguarda il reparto offensivo, tra obiettivi, sogni e prossime ufficialità. Come quella di Hirving Lozano, pronto a sbarcare sotto il Vesuvio. Mancano solo gli ultimi dettagli da definire, ma l’accordo c’è già da qualche giorno. 42 i milioni di euro in ballo per chiudere, come previsto da clausola di risoluzione. L’attaccante del Psv, nazionale messicana, a quanto apprende l’Adnkronos, è atteso all’inizio della prossima settimana a Napoli per fare le visite mediche e annunciare l’arrivo alla corte di mister Carlo Ancelotti.

Sogni e obiettivi, ci vuole pazienza per quanto riguarda James Rodriguez e Icardi, situazioni abbastanza intricate. Per il colombiano, c’è sempre da fare i conti con il Real, nonostante la volontà del calciatore. Per l’argentino, invece, il contrario. L’Inter preferirebbe darlo agli azzurri, ma la concorrenza serratissima della Juve complica le cose.