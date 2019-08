Calciomercato Napoli: “Verdi via?”, il suo agente risponde così

“Verdi via dal Napoli? Non lo so. Ha iniziato veramente bene la preparazione a Napoli e questo ha portato tante squadre a visionarlo e magari anche il Napoli a vedere il reale valore di Simone“. Sono le parole a ‘Si gonfia la rete’ su Radio Crc di Donato Orgnoni, procuratore di Simone Verdi, riguardo al futuro dell’attaccante.

“Torino? Mazzarri lo ha sempre visto di buon occhio, ma vogliamo parlare prima col Napoli. Possiamo dire che Torino è una destinazione favorita proprio per Mazzarri, ma siamo disposti a valutare la situazione che il Napoli ci sottoporrà. Resteremo in azzurro se il club ci darà piccole garanzie e ci permetterà di giocarcela, ma siamo anche pronti ad andare via ove mai non ci fosse spazio. Abbiamo chiesto alla società di avere qualche chance in più anche perché Simone ha dimostrato di potersela giocare“.