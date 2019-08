Calciomercato Napoli, visite mediche per Llorente: l’attaccante spagnolo firmerà un biennale [VIDEO]

Giornata di visite mediche per Fernando Llorente, nuovo rinforzo in arrivo per il Napoli. Il centravanti spagnolo, nella scorsa stagione protagonista della cavalcata del Tottenham fino alla finale di Champions League, ha raggiunto la clinica romana Villa Stuart nella prima mattinata. Per Llorente – che arriva a Napoli a parametro zero – in arrivo un contratto biennale da 2,5 milioni a stagione.

Visualizza questo post su Instagram #Llorente è arrivato a Villa Stuart 🦁💙 #Napoli #sscnapoli #forzanapolisempre Un post condiviso da SSCNapoli1926 (@ssc1926napoli) in data: 31 Ago 2019 alle ore 12:42 PDT