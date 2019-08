Calciomercato, le notizie del giorno – I nomi per il sostituto di Donnarumma, Perisic lascia l’Inter

Il Milan continua la preparazione in vista della prossima stagione con l’obiettivo di provare a conquistare la qualificazione alla prossima Champions League, l’intenzione è quella di riscattare l’ultimo deludente campionato. Nel frattempo la dirigenza si muove con insistenza sul calciomercato, i rossoneri hanno intenzione di chiudere per un altro attaccante ed il nome è quello di Correa dell’Atletico Madrid, potrebbe essere il nuovo trequartista alle spalle della coppia Piatek-Leao, nonostante le parole di Giampaolo su Suso il Milan sta cercando un altro colpo nel reparto avanzato. Nel frattempo continua il pressing del Psg per il portiere Donnarumma ed in caso di cessione sta valutando anche alcune situazioni. (I NOMI NEL DETTAGLIO).

E’ giunta al termine l’avventura in Italia di Ivan Perisic, il croato lascia l’Inter dopo una stagione altalenante, il calciatore non rientrava più nei piani della società soprattutto per una questione tecnica, il modulo di Antonio Conte, il 3-5-2, lo penalizzava tantissimo, da esterno di centrocampo non riusciva a mettere in mostra le sue qualità, prima è stato messo sul mercato mentre adesso non è stato convocato per la partita amichevole contro il Valencia. Nelle ultime ore l’accordo con i Bayern Monaco per la cessione, prestito oneroso da 5 milioni di euro e diritto di riscatto a 20 milioni di euro, il calciatore si è convinto e ha dato l’ok nelle ultime ore. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).