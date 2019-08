Calciomercato, le notizie di oggi – Il Napoli prova il doppio colpo, novità su Bendtner e Neymar

IL NAPOLI PROVA IL DOPPIO COLPO – Svolta nelle ultime di calciomercato per quanto riguarda alcuni club del campionato di Serie A. Il Napoli è pronto a piazzare il colpo Lozano, nonostante l’infortunio di ieri sarà il messicano il nuovo attaccante per il tecnico Carlo Ancelotti, un calciatore di sicuro talento ed in grado di fare la differenza, il presidente De Laurentiis pagherà al Psv la clausola rescissoria da 42 milioni di euro, per il calciatore previsto un contratto di 5 anni. Lozano si giocherà il posto nel tridente azzurro, la concorrenza è altissima considerando la presenza dei vari Insigne, Mertens e Callejon ma ha tutte le carte in regola per diventare un calciatore indispensabile. Ed il colpo può essere doppio, si proverà a chiudere (L’ALTRO NOME E LE TRATTATIVE DI SAMPDORIA E FIORENTINA)

NOVITA' SU BENDTNER – "Ne annuncio tre", il tweet della notte del presidente Luca Gallo ha scatenato i tifosi della Reggina, il club amaranto ha già costruito una squadra molto forte per la categoria ma proprio come annunciato dal numero uno amaranto sono in arrivo altri tre colpi. Il primo sarà Alberto De Francesco, tutti gli accordi sono stati trovati ed ufficialità prevista nelle prossime ore, si tratta di un ritorno per un calciatore in grado di fare la differenza. Per il ruolo di terzino destro potrebbe sbloccarsi la trattativa per Laverone, l'Ascoli ha chiuso proprio qualche minuto fa per Pucino

NOVITA' SU NEYMAR – A quanto riporta oggi 'As' il presidente del Barcellona, Josep Maria Bartomeu, è in costante contatto telefonico con André Cury l'uomo di fiducia del club in Brasile che tiene i contatti con l'agente di Neymar, destinato a lasciare il Paris Saint Germain. I dirigenti blaugrana sperano di chiudere l'affare nonostante sul giocatore sia forte l'interesse del Real Madrid, che negli ultimi giorni sembra essere passato in vantaggio. Punto di svolta nella trattativa