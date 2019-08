Calciomercato, le notizie di oggi – Napoli e Torino scatenate, la Roma trova un muro

MERCATO NAPOLI – Si muovono gli azzurri tra entrate e uscite. Ufficializzata la cessione di Ounas al Nizza (prestito con diritto di riscatto), mentre si attende quella di Llorente, che oggi è arrivato nella città partenopea per effettuare le visite mediche. L’attaccante, che si trasferirà a parametro zero, riceverà un ingaggio 2.5 milioni di euro. (L’ARTICOLO COMPLETO)

MERCATO TORINO – Mancava solo l’ufficialità per Laxalt in granata, annuncio che è arrivato nella giornata odierna. L’esterno ex Milan, che sembrava vicinissimo all’Atalanta, è passato così alla squadra piemontese. La formula è prestito con diritto di riscatto. Ma la compagine di Cairo non si ferma e pare voglia rinforzare la zona centrale: torna forte il nome di Bertolacci, attualmente svincolato. (L’ARTICOLO COMPLETO)

ROMA, MURO GREMIO – Fonti del Gremio di Porto Alegre fanno sapere che è stata respinta l’offerta della Roma per Luan, i giallorossi avrebbero offerto 8 milioni di euro, la valutazione è di 15 milioni. Resistenza, dunque, per quanto riguarda il calciatore dei brasiliani su cui è forte l’interesse della compagine capitolina. (L’ARTICOLO COMPLETO)