Calciomercato, le notizie di oggi – La nuova Juventus, Balotelli può tornare in Italia

Il Genoa continua la campagna di rafforzamento per la prossima stagione con l’obiettivo di riscattare la scorsa stagione e disputare un campionato da protagonista. Le premesse ci sono tutte, il presidente Preziosi sta lavorando bene sul mercato e la squadra si è sicuramente rinforzata rispetto alla scorsa stagione. Nelle ultime ore è andata in porto la cessione del difensore Zukanovic ed il sostituto arriva dal mercato svincolati, si tratta di Slobodan Rajković, il serbo si è svincolato dopo la mancata iscrizione del Palermo in Serie B, accordo raggiunto nelle ultime ore. (LA NOTIZIA DEL DETTAGLIO).

Ore calde per il futuro di Dybala. Proposto all’interno di uno scambio con il Manchester United, che permetterebbe a Lukaku di approdare in bianconero, si attende la risposta della Joya per poter chiudere la trattativa. In caso di ‘sì’, lo scambio verrà perfezionato, dal momento che c’è l’accordo tra i due club e tra la Vecchia Signora e l’attaccante belga. Questo potrebbe significare qualcosa, soprattutto alla luce dei due acquisti nella zona nevralgica del campo: il cambio modulo, qualche settimana fa considerato variante, potrebbe diventare una certezza anche dall’inizio. Il 4-3-1-2 utilizzato da Sarri ad Empoli diventerebbe a questo punto più di un’eventualità, anche se nelle uscite estive il tecnico toscano ha sempre utilizzato il 4-3-3. (LA NUOVA JUVENTUS).

Mario Balotelli si prepara a tornare in Italia, nelle ultime ore importante offerta dell’Hellas Verona che ha tutte le carte in regola per convincere l’attaccante al ritorno nel nostro paese. SuperMario è reduce da avventure in Francia che nel complesso sono state molto positive sia in termini di prestazione che realizzative, stiamo parlando del Nizza e del Marsiglia, per un attimo il calciatore aveva riconquistato anche la Nazionale. Adesso è il momento di tornare in Serie A e il Verona è pronto ad accoglierlo. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).