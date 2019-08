Calciomercato, le notizie di oggi – La nuova Reggina, il sogno della Fiorentina, le altre trattative

IL NUOVO 11 DELLA REGGINA – Una premessa, il Bari ha una squadra fortissima ed in grado di fare la voce grossa nel campionato di Serie C, così come Catania e Catanzaro che sono sicuramente attrezzate per un campionato di vertice ma le ultime mosse della Reggina sono state veramente importanti e non è ancora finita con altri due colpi ormai imminenti, uno potrebbe arrivare entro Ferragosto, l’altro entro il 20 agosto. La presentazione in città della squadra è stata in grande stile, ovazione per il presidente Luca Gallo che in pochi mesi ha conquistato la piazza, si tratta di un ‘comunicatore’ come pochi ed in grado di infiammare una tifoseria già caldissima, cori da stadio per il numero uno amaranto che ha intenzione di riportare il club in Serie B e la prossima stagione si candida ad essere ricca di soddisfazioni. Le ultime indicazioni sono state chiare: “Taibi sta per chiudere un innesto”, “l’attaccante sarà straniero”, gli indizi di Luca Gallo. Ma vediamo la situazione nel dettaglio (APPROFONDIMENTO E FORMAZIONE)

IL SOGNO DELLA FIORENTINA, LE CESSIONI DELLA JUVE – Nuovo innesto in casa Sampdoria, è fatta per l'arrivo di Leris dal Chievo Verona, accordo nelle ultime ore da 2,5 milioni di euro, si tratta di un ottimo innesto per il tecnico Di Francesco. La Fiorentina è scatenata, si cerca il colpo clamoroso. Il club viola nelle ultime ore sta provando a convincere Franck Ribery, il calciatore ex Bayern Monaco ci sta pensando, l'alternativa è Suso del Milan. "Sei calciatori devono essere tagliati", è stato l'allarme lanciato dal tecnico della Juventus Maurizio Sarri.

LE ALTRE TRATTATIVE – Non si muovono soltanto le squadre di Serie B. Anche la A è molto attiva. Il Cagliari, in particolare, sta cercando un profilo per sostituire Alessio Cragno, vittima di un brutto infortunio. Tre i profili tra gli svincolati: Viviano, Puggioni, Sorrentino, con il primo favorito. Si muove anche la Spal, che deve sostituire, a sua volta, Fares.