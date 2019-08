Calciomercato, le notizie di oggi – I nuovi undici di Fiorentina e Bologna, tegola Inter per Sanchez

IL NUOVO 11 DELLA FIORENTINA – La Fiorentina è reduce dall’esordio in campionato, sconfitta contro il Napoli con il risultato di 3-4, partita pirotecnica e che ha dato importanti indicazioni per il proseguo della squadra, la squadra di Montella può essere una sicura protagonista in stagione. La Fiorentina ha incontrato una candidata allo scudetto e si è disimpegnato bene, sfiorando anche la vittoria e senza poter contare dal primo minuto su Ribery, l’ex Bayern Monaco ha bisogno ancora di tempo per trovare la migliore condizione fisica. La dirigenza viola si è mossa sicuramente bene sul mercato, sono arrivati calciatori internazionali ed in grado di fare la differenza, nelle ultime ore altri due colpi molto importanti che aumentano ancora di più la qualità della squadra. Sfoglia la fotogallery in alto per scoprire i colpi messi a segno ed il nuovo 11 per Montella che potrebbe passare al 4-2-3-1.

Calciomercato Fiorentina, altri due botti per Montella: il nuovo 11 adesso è super competitivo [FOTO]

IL NUOVO 11 DEL BOLOGNA – Esordio in campionato per il Bologna, sorpresa in panchina con Sinisa Mihajlovic già a guidare la squadra dopo solo 40 giorni dall’inizio della cure per la leucemia, contro il Verona è arrivato solo un pareggio, 1-1 il risultato finale, non è bastato il rigore siglato da Sansone su calcio di rigore. Un punteggio che nel complesso può essere considerato deludente, il Bologna ha però tutte le carte in regola per disputare una stagione da protagonista e conquistare la salvezza con largo anticipo. La base c’è e nelle ultime ore la dirigenza si è mossa piazzando colpi importanti, qualcosa fino alla fine del mercato potrebbe anche avvenire. Nel frattempo sfoglia la fotogallery in alto per scoprire il nuovo 11 a disposizione di Sinisa Mihajlovic dopo l’ultimo colpo.

TEGOLA INTER PER SANCHEZ – La dirigenza nerazzurra continua a muoversi sul mercato con l’intenzione di rinforzare ulteriormente la rosa ma nelle ultime ore non sono arrivare buone notizie. Nuovo ostacolo per l’arrivo di Alexis Sanchez, nel dettaglio come riporta il ‘The Guardian’ l’infortunio muscolare subito da Anthony Martial nel match contro il Crystal Palace può bloccare l’arrivo del cileno in nerazzurro, lo United sta aspettando i risultati degli esami per effettuare delle valutazioni anche su Sanchez, gli inglesi chiedono un contributo ulteriore dell’Inter al pagamento dell’ingaggio, l’Inter non vuole andare oltre i 3 milioni. Nel frattempo Joao Mario ad un passo dalla Lokomotiv Mosca, operazione in prestito con diritto di riscatto. (L’ARTICOLO COMPLETO)