Calciomercato, le notizie di oggi – Il nuovo 11 del Brescia con Balotelli, il Flamengo si ritira dalla corsa

FLAMENGO OUT, VIA LIBERA BRESCIA PER BALOTELLI – Il Flamengo si ritira dalla corsa a Mario Balotelli. Nelle ultime settimane il club brasiliano ha trattato per l’arrivo dell’attaccante italiano. In una nota, i rossoneri hanno annunciato lo stop ai colloqui. “Il Flamengo, Mario Balotelli e i loro rappresentanti hanno deciso, di comune accordo e dopo due giorni di cordiali incontri a Monaco, di chiudere in data odierna le trattative che implicano il possibile ingaggio del giocatore”, si legge. A questo punto salgono le quotazioni del Brescia come possibile nuova destinazione di ‘SuperMario’. (L’ARTICOLO COMPLETO)

IL NUOVO 11 DEL BRESCIA – Il Brescia è tornato in Serie A per restarci e il mercato delle Rondinelle lo dimostra. Colpi importanti per la squadra di Massimo Cellino. Sono arrivati colpi importanti in tutti i reparti. L’innesto principale è però l’aver mantenuto in rosa la stella della squadra Sandro Tonali, cercato da mezza Europa. Sono stati acquistati calciatori funzionali al gioco di Corini e nei ruoli giusti. Serviva un portiere e d è arrivato il finlandese Joronen, che era in forza al Copenaghen e con i danesi ha dimostrato di sapere il fatto suo. In attacco è rimasto Alfredo Donnarumma, bomber della Serie B e la sua spalla Ernesto Torregrossa, ottima seconda punta in grado di svariare. Il colpo più importante potrebbe arrivare nelle prossime ore, quel Mario Balotelli, inseguito a lungo e che potrebbe far ritorno a casa. La voglia di SuperMario di rilanciarsi in chiave Nazionale potrebbe fare la differenza, trascinando il Brescia ad una salvezza, che ora appare sempre più possibile.