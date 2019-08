Calciomercato, le notizie di oggi – Il nuovo 11 del Cagliari, nuova offerta per Balotelli, le altre trattative

IL NUOVO 11 DEL CAGLIARI – Il Cagliari è sicuramente uno dei club più attivi in Serie A, è vero che i sardi hanno dovuto fare i conti con la cessione del centrocampista Barella che è passato all’Inter, partenza pesantissima che però ha spinto il Cagliari ad operare massicciamente sul mercato e costruire una squadra ancora più forte, la squadra di Maran può togliersi importanti soddisfazioni per la prossima stagione e perchè no puntare alla qualificazione in Europa League. Confermato portiere e difesa le novità importanti sono arrivate a centrocampo (LA GALLERY CON LA FORMAZIONE TIPO)

NUOVA OFFERTA PER BALOTELLI E JUVE SU POGBA – L’attaccante Coutinho non ha intenzione di accettare una squadra rivale del Liverpool, a confermarlo è il suo agente Kia Joorabchian, interrogato sul futuro del brasiliano. “Sarebbe molto difficile per Philippe giocare per uno dei rivali del Liverpool, perche’ e’ rimasto molto attaccato alla sua ex squadra – ha detto Joorabchian -, di cui conserva ricordi fantastici. Ogni volta che ne abbiamo parlato, mi ha confermato che farebbe fatica a giocare in un altro club della Premier League”. A Coutinho erano interessati il Manchester United e l’Arsenal. Sempre più incerto il futuro del centrocampista Paul Pogba, lo United chiede almeno 150 milioni per lasciare partire il francese, il Real Madrid ha offerto 30 milioni più il cartellino di James Rodriguez ma su queste basi non si può raggiungere l’accordo. Può tornare alla ribalta dunque la Juventus che avrebbe offerto Blaise Matuidi e (GLI AFFARI NEL DETTAGLIO)

LE ALTRE TRATTATIVE – Tante trattative in Serie A. Meno di un mese alla chiusura della sessione estiva di calciomercato con le squadre che accelerano per definire gli ultimi colpi. A fare il punto sono La Gazzetta dello Sport e il Corriere dello Sport. Il Lecce sembrava ad un passo da Babacar, ma rischia di essere beffato dal Genoa, che sta imbastendo uno scambio con il Sassuolo. Babacar al Grifone con Kouamé ai neroverdi, oltre ad un conguaglio economico in favore dei rossoblù. Sempre attivo il Bologna. Sabatini è sempre più stregato (I NOMI PER SAMP, BRESCIA, VERONA E FIORENTINA)