Calciomercato, le notizie di oggi – Il nuovo 11 del Genoa, Samp vicina al colpaccio, Fiorentina scatenata

IL NUOVO 11 DEL GENOA – Il Genoa scatenato sul calciomercato, il club rossoblu sta costruendo una squadra stellare e sicuramente in grado di poter lottare per la zona Europa. L’ultima stagione è servita da lezione al presidente Preziosi, il Genoa si è salvato con il brivido all’ultima giornata, in questa finestra estiva è stato sicuramente uno dei club più arrivi. Nelle ultime ore ha piazzato colpi clamorosi per centrocampo e trequarti, la squadra adesso è super competitiva e l’intenzione è quella di acquistare anche una prima punta di grande livello, inoltre sono in corso trattative per la cessione di Kouame ma alla fine l’attaccante potrebbe rimanere, Andreazzoli intende puntarci.

SAMPDORIA VICINA AL COLPACCIO – La Sampdoria sta per assicurarsi il derby per Hatem Ben Arfa, attualmente svincolato dopo l’ultima stagione al Rennes, nelle ultime ore controsorpasso al Genoa. Nella giornata di ieri dopo la gara contro il Monaco ci sarebbero stati nuovi contatti tra la dirigenza blucerchiata e l’entourage del calciatore, le parti sono vicine, l’arrivo per l’ex Psg potrebbe avvenire già nelle prossime ore. Nel frattempo sempre più vicino l’addio con il portiere Rafael, l’estremo difensore ha chiesto la rescissione del contratto, è tentato dall’offerta per Reading, squadra di seconda divisione inglese, per il brasiliano pronto un triennale con la possibilità di giocare titolare. (L’ARTICOLO COMPLETO)

FIORENTINA SCATENATA – Dopo Boateng e Lirola la Fiorentina sta per piazzare un altro doppio colpo per la prossima stagione. Mentre la squadra continua la preparazione con l’obiettivo di riscattare l’ultimo deludente campionato la dirigenza continua a lavorare sul calciomercato, nelle ultime ore sono state chiuse altre due trattative. Il primo riguarda il ritorno del centrocampista Badelj, accordo raggiunto con la Lazio in prestito con diritto di riscatto, nella giornata di domani le visite mediche. Ai dettagli anche l’arrivo di Diego Rossi, attaccante classe ’98 dei Los Angeles Fc. La Fiorentina prende dunque sempre più forma e non è ancora finita, in arrivo probabilmente altri due innesti. (L’ARTICOLO COMPLETO)