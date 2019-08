Calciomercato, le notizie di oggi – Offerta per Dybala, il futuro di Icardi, il punto sulla Serie A

OFFERTA PER DYBALA – Nonostante l’ottima impressione dimostrata nelle ultime amichevoli, dopo il rientro dalle vacanze, i bianconeri continuano a non considerare incedibile Paulo Dybala. Ma, dopo i vari ‘no’, sembrerebbe il Paris Saint Germain l’unica squadra che la Joya prenderebbe realmente in considerazione. I francesi, sempre pronti a cedere Neymar e sconfitti ieri dal Rennes, vogliono fare sul serio per quanto riguarda l’argentino. A tal proposito, dall’Inghilterra fanno sapere di un’offerta ‘monstre’ del PSG (LE CIFRE E I DETTAGLI)

IL FUTURO DI ICARDI – Non andrà al Bayern Monaco“. Chiara e diretta a ‘Tyc Sport’ Wanda Nara, moglie e procuratrice di Mauro Icardi, ormai da tempo fuori dal progetto Inter ma ancora in cerca di una squadra. Tra le pretendenti estere dell’attaccante (LE NOVITA’)

IL PUNTO SULLA SERIE A – Due settimane alla chiusura del mercato. Soltanto 5 giorni all’avvio della prossima stagione di Serie A e molte squadre, se non tutte, hanno ancora qualche vuoto da colmare. In particolare, ci concentreremo su 10 squadre.

JUVENTUS

La Juventus era già completa ed ha aggiunto ulteriore qualità alla rosa. Il principale compito di Paratici sarà sfoltire un organico che vanta troppi giocatori. A partire dovranno essere almeno uno se no due attaccanti e qualche centrocampista. Il prescelto per il sacrificio pare essere Dybala, nonostante le ottime cose mostrate durante il pre-campionato. L’arrivo di de Ligt, accolto in pompa magna, non sembra aver dato gli effetti sperati. Una difesa che appare svagata e subisce troppo. Sarà compito di Sarri assestare (L’ANALISI DEL MERCATO DELLE ALTRE SQUADRE)